PKK'ya ağır darbe! Toplantı halindeki teröristlere bomba yağdırıldı

MİT ve TSK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde düzenlediği operasyonda aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar 2014'te DEAŞ saldırılarına maruz kaldı. Ardından Terör örgütü PKK tarafından işgal edildi.

TRT HABER'den alınan bilgiye göre, PKK terör örgütünün varlığının bitirilmesi için 9 Ekim 2020'de Bağdat hükümeti ve Erbil'deki bölgesel yönetim arasında anlaşma imzalandı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı, terör örgütü PKK/YBŞ bölgeden temizlenemedi.

Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Türkiye'ye 100, Suriye'ye ise 50 kilometre uzaklıkta. Terör örgütünün bölgedeki varlığı Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit.

MİT TESPİT ETTİ, SİHA'LAR VURDU

MİT, Sincar'da PKK/YBŞ'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası'nı belirledi. PKK'ya lojistik ve eleman aktarımı bu binadan yapılıyordu.

Terör örgütü mensuplarının toplantı halinde olduğu an öğrenildi. Binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. 15 Haziran'da SİHA'lar havalandı, sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu.

Nokta operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İçlerinde Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.

MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYONLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'a ilk operasyonu bu değildi. Daha önceki operasyonlarda da terör örgütüne üst düzey darbe vurmuştu.

21 Ocak'ta PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvetler sorumlusu Sileman Şemo Yusuf aracında etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan da MİT'in nokta operasyonu ile Ağustos 2021'de etkisiz hale getirilmişti.

HALK, PKK KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Terör örgütü PKK/YBŞ bölgedeki sivillere de yaşam hakkı tanımıyor. Yüzlerce köy işgal altında. Ezidiler yoğunlukta olmak üzere bölge halkı, evlerini terk ederek başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Sincarlılar, evlerine dönecekleri günün umuduyla yaşıyor. Zaman zaman teröristlerle, siviller arasında arbede yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay Duhok'a bağlı Baedre nahiyesinde bir araya gelen halk, PKK karşıtı gösteri düzenledi. Siviller, PKK/YBŞ'nin Sincar'dan silineceği günü bekliyor.

TRT