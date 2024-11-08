PKK'ya peş peşe darbe: 16 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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