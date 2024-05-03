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  3. PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 32 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Cesur, Azimli ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

Etiketler MSB PKK terörist Irak'ın kuzeyi Kuzey Irak
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