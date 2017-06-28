Plajda küçük kıza taciz iddiası: 5 Suriyeli yakalandı

Son günlerde artan taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer Türkiye'nin tatil başkentlerinden Antalya'da yaşandığı iddia edilen iğrenç olay 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum plajında yer alan lüks otele ailesi ile gelen küçük bir kız çocuğunun tacize uğradığını iddia eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma otelin güvenlik görevlilerinin de yardımıyla 5 genci yakaladı.

Yakalanan 5 taciz zanlısının Suriyeli olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 Suriyeli İncekum Jandarma Karakoluna götürüldü.