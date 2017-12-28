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  3. 28 Aralık 2017 18:45

PÖH timlerinden nefes kesen tatbikat

Ardahan'da polis özel harekat timlerinin terör olaylarına karşı yaptığı operasyon tatbikatı gerçekleri aratmadı.

PÖH timlerinden nefes kesen tatbikat
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Ardahan'da, polis özel harekat (PÖH) timlerinin, terör  olaylarına karşı gerçekleştirdiği operasyon tatbikatı gerçeğini aratmadı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince,  polislerin terör olaylarına karşı sürekli hazır olmaları amacıyla Atatürk Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği iki  terörist, içinde yolcu bulunan bir otobüsü kaçırdı.

Senaryo çerçevesinde, ellerinde tabanca ve bomba bulunan teröristlerin  kaçırdığı otobüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler,  teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen  PÖH'ler, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak kapılarından  otobüse girdi.

Saniyeler içinde bir teröristi ölü ele geçiren ekipler, diğer  teröristi yaralı olarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yolcular ise kısa sürede kurtarılarak otobüsün çevresinden  uzaklaştırıldı.

Gerçeği aratmayan ve drone ile görüntülenen tatbikatı izlemeye gelen  emniyet personeli, arkadaşlarının başarısını alkışlayarak kutladı.

operasyon , tatbikat , pöh
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