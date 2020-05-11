15 Temmuz'da kaybolan 200 bin silahla ilgili şok iddia

Gerici Ülke TV’de Esra Elönü’nün programına katılan Sevda Noyan, programda muhalifleri ve oturduğu sitedeki komşularını ölümle tehdit etmişti.

Kan donduran sözlere programın sunucusu Esra Elönü de katılırken açıklamalar infial yarattı. Kanal yönetimi özür dilese de konu gündemden düşmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise çok farklı bir açıdan konuya yaklaşarak sosyal medya hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Nedenini ise 15 Temmuz’da kaybolduğunu söylediği 200 bin silaha bağladı. Tüm, “1) Sevda Noyan’ın bu açıklamalarını asla hafife almayın. Neden mi? Gelin, şimdi size 15 Temmuz’dan sonra KAYBOLAN tam 200 bin adet silahın hikayesini anlatayım” dedi.

EMNİYET’İN KAYIP SİLAHLARINDA ‘ANORMAL’ ARTIŞ

Hikâyenin bir cinayetle başladığını kaydeden ekşi milletvekili Mehmet Tüm, “Hikaye bir cinayetle başlıyor. Ankara’da 2016 yılında Mustafa Maraş, bir traktör sürücüsünü öldürdü. Cinayette seri atış yapabilen MP5 kullanıldı. Katil savunmasında, ‘Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyeti’nin önünde dağıtmışlardı’ dedi” paylaşımında bulundu.

“İLK İŞ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN SİLAH RAPORLARINI OKUDUM”

Cinayetten sonra Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeleri aktaran Tüm açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ben bu cinayetten sonra milletvekili olarak Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünü aradığımda bana çelişki yanıtlar verildiği için konuyu derhal araştırmaya karar verdim. İlk işim İçişleri Bakanlığının silahlanma raporlarını okumak oldu.

2016 YILINDA KAYBOLAN 107 BİN 628 SİLAH

İçişlerinin Bakanlığının resmi raporlarında ve internet sitesinde 2014 yılında 14 bin 682 silahın kaybolduğu, 2016 yılı içinse tam 107 bin 628 silahın kaybolduğu yazıyordu. Bu rakamlar bizim değil, bakanlığın rakamları! Aradaki bu devasa farkı hemen İçişleri Bakanlığına sordum.

Bakanlığın resmi twitter adresinde verdiği yanıt ise tam bir komediydi. “Madem bu silahlar 73 yıldır kayıp, o halde neden 2014 rakamlarına bu sayıyı yazmadınız” soruma ise tabi ki yanıt veremediler.

1) Sevda Noyan'ın bu açıklamalarını asla hafife almayın. Neden mi? Gelin, şimdi size 15 Temmuz'dan sonra KAYBOLAN tam 200 bin adet silahın hikayesini anlatayım. https://t.co/B8RGKNLtKn — Mehmet Tüm (@mehmettumnet) May 9, 2020







