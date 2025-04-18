26 gündür cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu için karar verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26 gündür cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı. İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.
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