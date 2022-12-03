4 parti ittifakta anlaştılar: ''Anıtkabir’de açıklayacağız'' diyerek duyuruldu

Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı’nın ardından siyaset kulislerinde çok konuşulacak üçüncü bir ittifakın daha kurulacağı öğrenildi.

Zafer Partisi ve Memleket Partisi’nin birlikte kuracağı beklenen ittifaktaki diğer partiler de belli oldu. Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi yeni bir ittifak için bir araya geliyor. Yürüttükleri ittifak çalışmalarına dair bilgi veren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dört siyasi parti genel başkanlarının önümüzdeki haftalarda yan yana basının karşısına çıkacağını söyledi, “Biz açıklamamızı Anıtkabir’de yapacağız” dedi.

'İSMİ VE PROGRAMI OLUŞTURULACAK'

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; ittifak çalışmaları kapsamında toplantılarını çarşamba günleri yaptıklarını, çok yakın bir süreçte de nihai toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten Vecdet Öz, “İsmi ve programının oluşturulmasının ardından açıklama safhasına girilecek” diye konuştu.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR"

Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi olarak ittifakı kuracaklarını, başka bir siyasi partinin ittifakta yer almadığını belirten Öz, "İttifak dikey olarak oluştu. Ama bize bir sürü parti destek veriyor. Yatay olarak büyümemiz gerçekleşiyor. Örneğin Adalet Partisi’ni destekleyen iki üç siyasi parti var. Bu ittifakta yer almayabilirler ama destekleri bizimle. Biz ittifakımızı dört partiyle yapıyoruz. Mutabık kaldık" diye konuştu.

NE ZAMAN BİRLİKTE FOTOĞRAF VERECEKLER?

Dört siyasi partinin genel başkanlarının ne zaman ortak fotoğraf vereceği de merak konusu. Bunun çabası içerisinde olduklarını söyleyen Öz, “Biz zaten yan yanayız, beraberiz. İnşallah basın önüne de önümüzdeki haftadan sonra çıkacağımızı düşünüyorum. Biz açıklamamızı Anıtkabir’de yapacağız. Çünkü bizim partimizin kırmızı çizgileri var. Atatürkçü, cumhuriyetçi, Kuvâ-yi Milliyeci ruhla yola çıkıyoruz. Hiç taviz yok” ifadelerini kullandı.