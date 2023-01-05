6'lı masanın 9 saat süren toplantısı sona erdi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantı 9 saat 5 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındığı bildirilirken, 30 Ocak'ta tanıtım toplantısı yapılacağı ve Parlamenter Sisteme geçiş süreci yol haritasının 30 Ocakta yapılacak tanıtımda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan ise toplantı öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi. Babacan, “Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız. 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey” dedi.

Bu sözler CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a da soruldu. Öztrak, "Baştan itibaren sürekli söylüyorum 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masanın belirleyeceği aday olacaktır" dedi.