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ABD'de 8 saat boyunca ortadan kaybolmuştu: Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı

ABD'de 8 saat boyunca ortadan kaybolmuştu: Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı

ABD'de bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 8 saat boyunca kaybolduğu iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir dizi görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD programı gündemdeki yerini korurken dün 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürülmüştü. Bugün basına yansıyan haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun da yer alması beklenen uçağın kalkmasına dakikalar kala, CHP liderinin yolculuğa katılmadığı ve 8 saat boyunca da kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti.

NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun "kaybolduğu" 8 saat boyunca neler yaşandığı herkesçe merak edilirken gazeteci İsmail Saymaz, akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Bugünkü köşesinde, "Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri"ne de değinen Saymaz, CHP liderinin ortalarda olmadığı 8 saat içinde, otomobille New York'a gittiğini belirtti.

VİDEOYU ÇEKİP GERİ DÖNDÜ
Daha sonra Manhattan'da bulunan TÜRKEN Vakfı'na ait yurdun önünde video çeken Kılıçdaroğlu, tekrar kara yoluyla Washington'a döndü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, video çekimine de o sabah karar verdiği belirtildi.

Etiketler kılıçdaroğlu kayıp
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