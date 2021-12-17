Abdulkadir Selvi: ''Erdoğan muhalefetin iddia ettiği gibi saraylarda yaşamıyor''

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak "Erdoğan öyle muhalefetin iddia ettiği gibi saraylarda yaşayan birisi değil, onun yüreği hala Kasımpaşa’nın sokaklarında atıyor" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması ile ilgili olarak, "İlk kez bir asgari ücret, Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iradesini çalışandan yana koymasaydı asgari ücret bu kadar artmazdı. Son dönemlerde dövizdeki dalgalanma ve hayat pahalılığı var. Ama şundan eminim ki, çalışanların yaşadığı hayat pahalılığını en derinden hissedenlerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Erdoğan öyle muhalefetin iddia ettiği gibi saraylarda yaşayan birisi değildir. Onun yüreği hala Kasımpaşa’nın sokaklarında atıyor" ifadelerini kullandı.

'OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?' başlıklı yazısında Selvi, "Şimdi sıra memurların ve emeklilerin yüzünü güldürecek refah artışında. Erbakan rahmetli oldu ama memurlar hâlâ onun zamanında yapılan zammı hatırlar. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kez de refah artışında ağırlığını memurlar ve emekliler lehine koymasını bekliyorum. Böylece hem memur ve emeklinin yüzünü güldürür hem de milletin duasını alır" dedi.

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