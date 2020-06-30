''Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor''

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini dün bozmuştu. Kaarar Gazetesi'nden Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Gül, ekonomiyle ilgili "Gelinen durum kaygı verici" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ü dün yayımlanan röportajı bir anda gündem oldu. Gül'ün neden sessizliğini bozduğu merak konusu olurken, gazeteci Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLMAK İSTİYOR?

Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayımlanan yazısında Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olmayı amaçladığını iddia etti. Hakan, Gül'ün bu sebeple Ali Babacan'ın partisinde kendisini öne çıkarmadığını, geri planda tuttuğunu belirtti.

Yazının tamamı için tıklayınız