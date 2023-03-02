Aday krizi mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kurmaylarını topluyor

Altılı masanın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısı sonrası; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmayları ile bir araya gelecek.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Genel Başkan Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30'da bir araya gelecek.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesi bekleniyor.