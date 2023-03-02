  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Aday krizi mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kurmaylarını topluyor

Aday krizi mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kurmaylarını topluyor

Aday krizi mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kurmaylarını topluyor
Güncelleme:

Altılı masanın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12'nci toplantısı sonrası; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmayları ile bir araya gelecek.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Genel Başkan Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30'da bir araya gelecek.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Etiketler akşener kriz kurmay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da şoke eden olay! Rezidansta rehin tutulan 26 kadın kurtarıldı
Kandilli Rasathanesi: Her an 7 üzeri deprem olabilir
Sabah yazarından ''kayıp çocuklar'' için ''pes'' dedirten çağrı
AK Parti'den Kızılay'a ilk tepki!
Zehra Güneş yine mest etti... Ama bu sefer sadece güzelliğiyle değil
Süper Lig'te deprem! Ahmet Ağaoğlu istifa etti
Japon deprem uzmanı, İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı: Zeminde sıvılaşma var
Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı
Deplasman yasağı kararı yargıdan döndü
Kulisleri hareketlendiren iddia: Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği tarih belli oldu