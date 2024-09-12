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AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı

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Mersin'de CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle haczedilirken, AK Parti ilçe başkanının polis memurlarına "alın bunları" diye talimat verdiği skandal anlar kameralara yansıdı.

Mersin'de, CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle haczedildi. Haciz işlemi sırasında AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu'nun memurlara 'alın bunları' diye talimat verdiği görüntüler gündem oldu. O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu durum Tarsus Belediyesi’ne siyasi bir operasyon yapıldığının göstergesidir, kabul edilemez!" dedi.

CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Başarır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Tarsus Belediyemize yapılan haciz işlemi sırasında, AKP Tarsus İlçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu hazır bulunmuş ve devletin memurlarına 'alın bunları' diyerek talimat vermiştir. AKP İlçe Başkanı kim oluyor da devletin güvenlik görevlilerine talimat veriyor ve hacze iştirak ediyor! Bu durum Tarsus Belediyesi’ne siyasi bir operasyon yapıldığının göstergesidir, kabul edilemez!"

Haciz işleminin ardından Belediye önünde açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, haciz işleminin geçmiş dönemden devralınan borçlar nedeniyle yapıldığını belirterek “Bu, Tarsus Belediyesi’nin 2024 yılının 1 Nisan’ından sonra kalan bir borç değildir, bizden önceki dönemden kalan durumun sonucudur. 10 milyon 800 bin TL’lik bir borcun başkanlık makamından başkanın koltuğunu, sandalyesini, masasını götürerek tahsil edilemeyeceği herkesin bildiği bir gerçektir. Bu bir itibarsızlaştırma projesidir” dedi. 

 

Etiketler ak parti ilçe başkanı bu adamları içeri alın polise talimat
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