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  4. 08 Kasım 2020 23:14

AK Parti kongresinde skandal görüntüler

Koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti'nin Kocaeli İl Kongresi'nde dikkate alınmayınca ortaya bu skandal görüntüler çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen AK Parti Kocaeli İl Kongresi'ne koronavirüs salgınını yok sayan görüntüler damga vurdu.

Kongrenin yapıldığı İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'ne giren partililerde virüse karşı önlem adına yalnızca yüzlerde maskelerin olduğu, ancak bu kuralın da maskelerin düzgün şekilde takılmamış olmasıyla ihlal edildiği gördüldü.

Aynı şekilde kongre salonu dışında kol kola girip sloganlarla yürüyüş yapan partililer de salgına davetiye çıkaran bir başka görüntü oluşturdu.

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