AK Parti TBMM'de bir koltuk kaybetti

Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na getirilmesinin ardından AKP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı düştü.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kabinede iki bakan değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum atanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine ise Kemal Memişoğlu atandı.

Özhaseki’den boşalan koltuğa Kurum’un atanmasıyla AK Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı da düşmüş oldu.

Meclis’te toplam vekil sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 264'e inmiş oldu.

Ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti tarafından bir milletvekili bildirilecek ve komisyonda bir başkan seçimi yapılacak.