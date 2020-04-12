AK Parti ve MHP, CHP'nin koronavirüs teklifini reddetti!

Sokağa çıkma yasağının ilan ediliş zamanlaması ve biçimi ile korana virüsü salgını ile mücadelede alınabilecek önlemlerle ilgili olarak CHP tarafından Meclis Başkanlığı’na verilen genel görüşme önergesi, Genel Kurul’da AK Parti ve MHP’nin oyları ile kabul edilmedi.

CHP adına Genel Kurul’da söz alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hükümetin salgın sürecine ilişkin yapılan hiçbir uyarıyı dikkate almadığını belirterek, “Sokağa çıkma yasağı kararı alınırken Bilim Kurulu’na kulak kabartmak gerekliydi. Bu ülkede gece yarısı sokağa çıkma yasağı, darbeler döneminde yaşandı. Gündüzün suyu mu çıkmış? Bizim güzel bir sözümüz var, gecenin şerrindense gündüzün hayrı. O gece, bir çuval inciri berbat ettiniz” dedi.

‘CHP’Lİ BELEDİYELERİ KISKANDINIZ, SINIFTA KALDINIZ’

CHP’li belediyeler tarafından sosyal yardımların vicdani, ahlaki ve insani bir düzene oturtulduğunu kaydeden Bingöl, AK Parti’nin ise bu süreçte CHP’li belediyeleri kıskançlıkla yok saydığını kaydederek, şunları söyledi:

“Yetmedi, fakire, fukaraya, o dilinizden düşürmediğiniz garip gurebaya sıcak aş veren belediyelerin önünü kesmeye çalıştınız. Yetmedi, siz sokağa çıkma yasağı ilan edeceksiniz, belediyelere haber vermeden, kendi başınıza bu sokağa çıkma yasağını organize etmeye çalışacaksınız, sınıfta kaldınız. Yine, CHP’li belediyeler bütün bunlara rağmen ‘Olsun, olsun’ dedi. O gün, sabaha kadar bütün belediye başkanlarımız halk ekmek fırınlarında nöbet tuttu ve suyunu da, aşını da, ekmeğini de yoksula, garibana, emekçiye yetiştirdi. Şunu iyice anlayın, siz iyilikte CHP’yle yarışamazsınız. Siz iyiliği engellersiniz, kötülükte yarışmaya layıksınız.”

CHP’nin verdiği genel görüşme önergesi üzerine söz alan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can yaptığı konuşmada, korona virüsü salgını ile mücadele ve çeşitli ülkelere yapılan yardımlar nedeniyle Türkiye’nin dünyanın takdirini kazandığını kaydederek, “İyi ki Türkiye, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.