AK Parti ve MHP yerel seçimler için anlaştı! Hangi parti hangi ilde aday çıkaracak?

Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim açıklaması geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayının destekleneceğini duyurdu.

AK Parti ile görüşmelerin mutabakatla yapıldığını kaydeden Yıldız, yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek." ifadelerini kullanarak 2 büyükşehrin Manisa ve Mersin olduğunu söyledi.

MHP'li Yıldız, yaptığı basın açıklamasının devamında ise "Kalan 51 ilin 29'unda ittifak, ortak aday gösterecek." ifadelerini kullandı.