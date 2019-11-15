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  4. 15 Kasım 2019 17:56

AK Parti'de bir istifa daha! ''Yeter artık'' deyip istifa etti

AK Parti Muş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kezkeç, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı’ya yönelik suçlamalarda bulunarak partisinden istifa etti.

AK Parti'de bir istifa daha! ''Yeter artık'' deyip istifa etti
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AK Parti’de bir süredir devam istifalara bir yenisi daha eklendi.

AK Parti Muş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kezkeç, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı’ya yönelik suçlamalarda bulunarak istifa etti.

AK Parti Muş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kezkeç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muş Ak Parti İl Başkanının haksızlık, adamcılık, adaletsiz yönetimi ve menfaatleri dogrultusunda hareket edip Ak davaya gölge düşürmesinden dolayı Ak Parti Muş il yönetimden ve üyelikten istifa ettim” ifadelerini kullandı.

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