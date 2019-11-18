AK Parti'de ''Suriyelileri istemiyoruz'' diyen eski kadın vekile ihraç

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Bakırköy’de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım, büyük tepki çekmişti ve paylaşımın “ırkçılık” içerdiği ileri sürülmüştü.

PELİN GÜNDEŞ BAKIR KİMDİR?

13 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Anne adı Maral, baba adı Erhan'dır.

İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College'dan Diploma (DIC) ve yine Londra Üniversitesi Imperial College'da beton yapılar dalında master (MSc) dereceleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Belçika'da Leuven Üniversitesinde post-doktora yaptı.

ABD'de FEMA'dan afet yönetimi ve deprem konularında eğitim aldı.

İTÜ'de Deprem ve Yapı Mühendisliği dallarında 2004'te doçent, yine İstanbul Teknik Üniversitesinde 2010 yılında profesör oldu.

70'in üstünde bilimsel eseri bulunmaktadır.

Avrupa ve Amerika'da 4 bilim dergisinin Editörler Kurulu Üyesi ve 20 bilim dergisinin Hakem Kurulu Üyesidir.

İTÜ'nün yanı sıra Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde ders verdi.

2009'da deprem hasarının azaltılması konusunda FABED Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü aldı.

Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) listesinden Kayseri Milletvekili seçildi.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Gündeş Bakır, evli ve 3 çocuk annesidir.





