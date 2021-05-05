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  4. AK Parti'den CHP için skandal paylaşım!

AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda CHP "yalancılıkla" suçlanarak hedef alındı. Sosyal medyada yayınlanan çizgi film büyük tepki çekti.

AK Parti tarafından yapılan, "Yarın saat 14.00’te" paylaşımının ardından gözler partinin sosyal medya hesaplarına kitlenmişti. 

 AK Parti Partinin Twitter hesabından Z kuşağıne yönelik olduğu yorumu yapılan bir video paylaşıldı. 

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Cumhuriyet Halk Partisi hedef alındı. Videoya, "YALAN ÜRETİM MERKEZİ" notu düşüldü.

 

 

Etiketler çizgi film yalancı ak parti chp kemal kılıçdaroğlu video
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