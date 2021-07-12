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AK Parti'den kilisedeki görüntülere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kadıköy'deki kilisenin duvarına çıkıp müzik eşliğinde oynayan gruba tepki gösterdi. Çelik, ''Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.'' dedi.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üstüne çıkan bazı kişiler, müzik eşliğinde oynadı. Kiliseye saygısızlık tepkilere neden oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

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Etiketler ak parti ömer çelik kilise kadıköy
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