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  4. AK Partili Altay'dan Bakan Soylu'ya çok sert ''IQ'' yanıtı!

AK Partili Altay'dan Bakan Soylu'ya çok sert ''IQ'' yanıtı!

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gelen eleştirilere tepki gösterirken, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından katıldığı programa ilişkin görüntüleri paylaşan Altay, ''Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır'' notunu düştü. 

 NE OLMUŞTU?

Engin Altay katıldığı bir televizyon programında, eski Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" ifade ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Etiketler engin altay süleyman soylu ayakkabı numarası
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