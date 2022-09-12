AK Partili Çelik: ''Yunanistan haydutluğu bırakmalı''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Sorunların masada çözülebilmesi için mevcut pozisyonlar vardır. Yunanistan'ın haydutluğu bırakıp masada çözüm aramalıdır.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik, toplantıda 2 ana gündem maddelerinin bulunduğunu belirterek, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iç güvenlik konularının toplantıda ele alındığını belirtti. Çelik, bugün 12 Eylül darbesinin 42'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "12 Eylül darbesi nesilleri yok eden, Türkiye'nin kazanımlarını bertaraf eden, berhava eden, milli egemenliğine yapılmış suikast girişimlerinin dönüm noktalarından bir tanesiydi. 27 Mayıs'ta başlayan süreç 15 Temmuz'a kadar bu çizgide geldi. Bunların hepsi vatanseverlik adına yapıldığı söylendi. Ama her zaman söylediğimiz gibi, milli egemenliği ortadan kaldıran hiçbir girişim, sebebi, gerekçesi, şartları ne olursa olsun asla ve kata bir vatanseverlikle izah edilemez" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN BAĞLAMINDAN KOPARILMASI İSTİSMARDIR'

Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerini eleştirerek, "Orası nihayetinde bir tarih platformu değil, orası güzel İzmir'in işgalden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı bir zaman. Dolayısıyla işgalcilere karşı olan duruşumuzun, işgalcilerin mezalimine karşı olan duruşumuzun anlatılması gerekirken, bunun içeriye dönük bir tartışma haline çevrilmesi son derece sakıncalıdır. Ciddi bir şuursuzluktur. Zaten arkasından atılan birtakım adımlar da maalesef bu şuursuzluğun devamı olarak önümüze gelmiştir. Arkasından bazı siyasetçi arkadaşlarımız, bu bağlamda söylenen bazı sözlerin Atatürk'ün sözleri ile benzerliğini ifade ederek, bize cevap vermeye çalışıyorlar. Atatürk'ün söylediği sözlerin bağlamından koparılarak bu şekilde konumlandırılması bir istismar siyasetidir. Nihayetinde Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin işgal edilmesine karşı en büyük mücadeleyi vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna gelen o büyük safhaları, tek tek zaferle sonuçlandırarak bir sonuca ulaştırmış, büyük bir mücadelenin kahramanlarıdır" diye konuştu.

'ABD MERKEZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE YAYINLAMASI, İLKESİZLİKTİR'

Çelik, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın, teröristler için taziye mesajı yayınlamasına tepki göstererek, "Terörle mücadele konusunda, iç ve dış güvenlik açısından güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Fakat maalesef terörle mücadelede teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ortaya koyduğu bazı ilkesizlikler ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın, teröristler için taziye mesajı yayınlaması, bu ilkesizliklerin başında geliyor. Daha sonra da komuta heyetinin teröristleri ziyaret etmesi, bu ilkesizliğin çarpıcı örneklerinden birisi olarak gündeme geliyor. Tabii ki bu NATO prensiplerine de Amerika ile Türkiye arasındaki güvenlik mutabakatına da aykırıdır" ifadesini kullandı.

'YUNANİSTAN'IN BU TİP HAYDUTLUKLARDAN UZAK DURMASI GEREKİR'

Çelik, Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığı tahriklerin farkında olduklarına dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son bir Ro-Ro gemisine ateş açmaları, açık bir şekilde söyleyelim; bu bir haydutluktur. Bu 'bir kaza', 'bir istenmeyen bir saldırganlık' gibisinden değerlendirecek bir konu değildir. Bu resmen haydutluktur. Her zaman söylediğimiz, bu şekildeki tacizlere, bu şekildeki fiili durum yaratma arayışlarına son vermeleridir. Burası çıkmaz sokaktır. Bu çıkmaz sokaktan Yunanistan'ın faydasına ve lehine herhangi bir şey çıkmayacaktır. Bu nettir. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli kapasiteye, çözüm üretme planlarına ve yol haritasına sahiptir. Dolayısıyla Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir. Bütün sorunların çözüm yeri masadır. Türkiye, güçlü bir diplomasi devletidir. Miçotakis yönetiminin iç krizlerinin neticesi, Yunanistan'ın meşruiyetten uzaklaşması, hukuktan uzaklaşması bir haydut devlet gibi davranması anlamına gelmemelidir. Bu konudaki çizginin iyi çekilmesi gerekir, bunun hiç kimseye en çok da Yunanistan'a hiçbir faydası olmaz."

'ATATÜRK'ÜN HERKESİN ORTAK DEĞERİ OLDUĞUNU NİYE DİLE GETİRMİYORLAR?'

Çelik, Atatürk isminin herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"CHP'nin geçmiş yıllarda düştüğü tuzaklara düşmeye devam etmesi bir kapasitesizlikten mi kaynaklanıyor, yoksa kör bir inattan mı kaynaklanıyor, bunu anlamak zor. Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlettir. Hangi köklere dayandığı bellidir. Bizim çok köklü bir tarihimiz ve geçmişimiz var. Zamanında bu tarz tartışmaların kimlere fayda sağladığını gördük. Herkesin kendisini köklü bir tarihe bağlaması ve ne kadar gerekli olduğu açıktır. Türkiye'nin kendini bu tarz konularla geçmişinden koparmak yanlıştır. Atatürk'ün herkesin ortak değeri olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak çatısı olduğunu niye dile getiremiyorlar? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunda niye mesele tarih kavgasına dönüştürülüyor. Atatürk'ün düşüncelerini kendi bağlamından kopararak, dar siyasetinize malzeme yapıyorsunuz. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın baş kahramanı olarak en önemli liderlerinden biridir. O gün ülkemizi işgal edenleri, o günün şartlarında imkansız denen koşullarda bile denize dökenlerin, o gün gösterilen mücadele ruhunun aynen yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz."

'6'LI MASA GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA FİKİR BİRLİĞİNE VARAMIYOR'

Çelik, HDP'ye bakanlık verileceği iddialarının sorulması üzerine, "6'lı masa gördüğümüz kadarıyla ortak bir konuda fikir birliğine varamıyor. HDP'ye bakanlık verilme meselesi de böyle. Birisi konuşuyor, ardından birbirlerine zıt açıklamalar geliyor. Dürüst şekilde, şeffaf şekilde çıkıp ne düşündüklerini anlatmalılar. Farklı fikirlerde tartışmaları ortada bir masa olmadığını gösteriyor. Tabi bu onların iç meselesi, istedikleri kadar değerlendirme yapsınlar ama ortada 6'lı masa birliğinin olmadığı görülmektedir. 'PKK terör örgütü değildir' diyen bir yapıya bakanlık vermeyi düşünüyorsanız bunu topluma açıklamalısınız" dedi.

'825 BİN YURT KAPASİTESİNE ULAŞTIK'

Çelik ayrıca yeni öğretim yılında yurt tartışmalarına ilişkin, "Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla herkesin gözü yurt kapasitesindeydi. Yeni yurtlarla 825 bin kapasitesine ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanı'mızın çabasını da takdirle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ MÜSAİT OLDUĞUNDA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de kraliçenin cenaze törenine katılmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız müsait olduğunda gideceğini söyledi. Ama henüz program netleşmedi. Program nasıl ayarlanır, akış nasıl sağlanır halen arkadaşlar bunu çalışmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.