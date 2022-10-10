AK Partili Faruk Çelik hakkında dikkat çeken iddia

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını verdiği iddiasının ardından yerine Faruk Çelik'in getirileceği öne sürülmüştü. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Faruk Çelik hakkında kararını verdiği konuşuluyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, bugünkü köşe yazısında kulislerden son bilgileri paylaştı. Yarkadaş'ın aktardığına göre Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde kendisine bir cumhurbaşkanı yardımcısı daha atayabileceği bu ismin ise Faruk Çelik olduğu söyleniyor.

tv100 yazarı Barış Yarkadaş kulislerde dolaşan Faruk Çelik iddialarını şu şekilde aktarıyor:

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde kendisine bir cumhurbaşkanı yardımcısı daha atayabileceği bu ismin ise deneyimli siyasetçi Faruk Çelik olduğu söyleniyor.

Çelik, geride kalan günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘’Alevi açılımı’’ toplantısına Cumhurbaşkanlığı makamınca davet edildi.

Alevi inancına mensup vatandaşlarla diyalogları iyi olan Çelik, ardından ise yine Erdoğan tarafından TÜGVA Genel Kurulu’na davet edildi. AK Partili Çelik, burada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti’nin üst düzey isimleriyle fotoğraf verdi.

HANGİ GÖREVİ ALACAK?

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Erdoğan bu hafta içinde ‘mini kabine’ toplayıp Çelik’i ikinci yardımcısı olarak atadığını açıklayabilir.

Çelik’in atanması halinde “Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı’’ olması ve özellikle Doğu ve Güneydoğu seçmenine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor."

Barış Yarkadaş'ın yazısı için...