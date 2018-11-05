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  4. 05 Kasım 2018 20:01

AK Partili isimden olay yaratacak açıklama

AK Partili vekil Adli Çelik, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

AK Partili isimden olay yaratacak açıklama
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AK Parti’li Çelik: Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu Erdoğan ile tam bağımsız oldu
AKP Balıkesir milletvekilleri ortak toplantı düzenleyerek, güncel gelişmeleri değerlendirdi. Milletvekilleri adına konuşan Adli Çelik, "Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur" dedi.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Cenbey, Belgin Uygur ve Mutlu Aydemir, Öğretmenevi’nde değerlendirme toplantısı düzenledi.

AKP’li Çelik’in konuşmasından satır başları şöyle;

“AK PARTİ VE ERDOĞAN İLE TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIĞA KAVUŞTU”

Dış güçlerin Türkiye’yi güçlenmemesi için yıllarca engellediğini söyleyen AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, “Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur. Ekonominiz ve ordunuz güçlü olacak. Türkiye de bugün bu noktaya gelmiştir. Zaman zaman tabii, Türkiye zor bir coğrafyada, yorgunluk alametleri de olmuyor değil. AK Parti’nin girdiği seçimler çok önemli. Çünkü bir seçim kaybettiğiniz zaman elde edilen kazanımlarsa kayboluyor. Daha önceki kazanımların anlam ifade etmesi için önünüzdeki seçimleri de kazanmanız gerekiyor. Böyle bir mecburiyet var. Yılgınlık ve yorgunluk gösteren olmuyor mu? Elbette var. Biz bağımsız ve güçlü olmak istiyorsak, kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyecekler. Bizimle sürekli uğraşacaklar. Ne olduruyorlar, ne öldürüyorlar. Yıllarca bizi bu seviyede tuttular. Ne oldurdular, ne öldürdüler. Allah’ın izni ile o safhaları geçtik. Kendi kaderimizi tayin edecek noktaya geldik. Bu mücadele de bitmez. Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Yapılan baskılara hiçbir şekilde boyun eğmez” diye konuştu.

DHA

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