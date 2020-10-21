  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 21 Ekim 2020 10:41

AK Partili ismin ''Markar Esayan'' sözleri olay oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Markar Esayan'ın 'Türkiye'de yaşayan bir Ermeni'nin hayatının nasıl olması gerektiğini' gösterdiğini söyledi.

AK Partili ismin ''Markar Esayan'' sözleri olay oldu
A+ A-

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın, geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özlem Zengin'in Esayan'dan söz ederken kullandığı ifadeler gündem oldu.

AKP'li Zengin, Esayan'ın ölümü için "Vefatı başka bir anlam ifade ediyor. Şu günlerde Azerbaycan'da Ermenistan zulmü varken kendisinin hayatı, Türkiye'de bir Ermeni'nin bir insanın hayatının nasıl olması gerektiğine dair tanıklık ediyor. Bunun üzerinden geçmemiz bana enteresan geliyor. " dedi.

 

Özlem Zengin , ermeni , Markar Esayan , ermeni vatandaşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM