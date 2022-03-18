AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...''

DEVA Partili İdris Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurucularından, AK Partili Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı itirafı açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Cem TV'de Atakan Sönmez ve CHP 4. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün birlikte hazırlayıp sundukları "Not Defteri" programına konuk oldu.

AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu'nda yapılması teklif edilen değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren İdris Şahin, bu maddenin kesinlikle Anayasa'ya aykırı olduğunu ve DEVA Partisi olarak ana muhalefet partisinin değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerektiği yönünde görüş belirttiklerini ve kendilerinin de bu konuda her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

DEVA Partili Şahin, programda Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kurucularından AK Partili Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine yaptığı şok itirafı da açıkladı.

“AH İDRİS’İM SORMA…”

Kendisinin Kuzu'ya “Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?” dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine cevaben, "Ah İdris'im sorma” dediğini söyledi.

Bugünkü AK Parti milletvekillerine de seslenen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, geçmiş hatalardan ders çıkartarak başka yanlışlara sebebiyet vermemeleri gerektiğini söyledi.