AK Partili Özalan Kılıçdaroğlu'na 10 kez sordu: ''Aday mısın?''

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda güncel konulardan bahsettiği konuşması sırasında AK Partili Alpay Özalan Kılıçdaroğlu'na en az 10 kez "Aday mısın?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2020 TBMM Genel Kurulu'nda dünkü bütçe görüşmelerindeki konuşması AK Partili milletvekillerince sürekli engellenmeye çalışıldı.

Kılıçdaroğlu'nun hayat pahalılığı, dövizdeki artış, Merkez Bankası'nın 128 milyar doları gibi konulardan söz ettiği anlarda AK Parti sıralarından defalarca “Aday mısın?” sesleri yükseldi.

10 KEZ AYNI SORUYU SORDU

Özellikle AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın birçok kez “Aday mısın?” diye sorması dikkat çekti. TBMM tutanaklarına göre Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'na en az 10 kez “Aday mısın?” diye sordu ve toplamda 13 kez cumhurbaşkanı adaylığından bahsetti.

3 MİLLETVEKİLİNDEN DAHA “ADAY MISIN?” SORUSU

AK Parti'li milletvekillerinden Ramazan Can, Salih Cora ve Metin Yavuz’un da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kürsüye “Aday mısın?” diye seslenmesi tutanaklarda yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: NEDEN SENİ BU KADAR İLGİLENDİRİYOR?

AK Parti'lilerden yükselen “Aday mısın?” sorularına sert çıkan Kılıçdaroğlu, “Benim adaylığım neden seni bu kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan” diye yanıt vererek konuşmasına devam etti.

KURTULMUŞ: KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA YAKIN OLDUĞUNU GÖRDÜM

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş da bütçe görüşmelerinde kürsüdeki konuşmasının bir bölümünü Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ayırdı.

Kurtulmuş'un TBMM tutanaklarına yansıyan konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

“Sayın Kılıçdaroğlu geçen sefer burada konuşurken -yine böyle çok hararetli bir konuşma yapmıştı- dedik ki: “Acaba Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eder mi?” Ben açıkçası, Kılıçdaroğlu’nun bu seneki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylığına biraz daha fazla yakın olduğunu gördüm ama burada bu isimlendirmeyi yapmak haddimize değildir, bize düşmez.

Değerli muhalefet partilerinin temsilcilerinin sözleri ortadadır, hepsini takdirle, saygıyla dinledik; hiçbir şekilde bir şey söylemem ama “hemen seçim” diyenimiz oldu, Sayın Sancar Hocam da “istifa” dedi. Değerli arkadaşlar, istifa ve erken seçim meselesi tamam da önce karşımızdaki ittifakın ya da Hükûmeti istifaya ve erken seçime sürükleyenlerin, öyle olmasını isteyenlerin -hakkınızdır, hemen erken seçim istersiniz- önce nasıl bir sistem öngördüğünü ve bu sistemi hangi Cumhurbaşkanı adayıyla yerine getireceklerini de herhâlde topluma söylemek gibi bir hakları ve sorumlulukları var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının kesilmeye çalışıldığı anlar TBMM tutanaklarına böyle yansıdı:

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sandığı getirmiyorlar, getiremezler efendim, getiremezler.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Patlama, patlama!

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Patlama!

Bir şey daha söyleyeyim: Bakın, gideceklerini bunlar da çok iyi biliyor.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline koluna dikkat et!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Niye bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? Söylediklerimde yanlış mı var? Yok, hepsi doğru, hepsi doğru.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – El hareketi yapma! Eline koluna sahip çık!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bakın, bir şey söyleyeyim: Eve gidince aklı baliğ olmuş çocuğunuza sorun.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – İlkokuldan da vazgeçtim, aklı baliğ olmuş çocuğunuza sorun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

METİN YAVUZ (Aydın) – Çocuklardan utan sen!

SALİH CORA (Trabzon) – Çocuklar seni izleyemez, izleyemez seni. O hareketi çocuklar nasıl izlesin? Ben izletmem.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Ya, Allah aşkına, bakın…

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline koluna sahip çık! O eline sahip çık!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Başkan…

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline sahip çık!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Güzel konuşuyorduk.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline sahip çık!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Geleceksin burada konuşacaksın, burada, burada, burada konuşacaksın! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline koluna sahip çık, eline koluna!

ATİLA SERTEL (İzmir) – Yerine otur terbiyesiz!

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Demirtaş izin vermeden aday olamazsın!

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline koluna sahip çık!

BAŞKAN – Sakin olun.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bunlar gideceklerini gayet iyi biliyorlar. “Neden?” diyeceksiniz, siz de sorun, “Neden?” diyeceksiniz.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Demirtaş izin vermeden aday olamazsın!

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline koluna sahip çık!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Ya, Antalya Dış Hatlar Terminalinin ihalesi beş yıl sonra yapılacak, şimdi yapıyorsunuz.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Eline koluna sahip çık, eline koluna!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Niye şimdi yapıyorsunuz, neden şimdi yapıyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – O terminal ihalesini alanın burnundan fitil fitil getireceğim, o terminal binasını alanın. Beş yılın sonunda ihale yaparsın, neden şimdi ihale yapıyorsun? Hangi gerekçeyle şimdi ihale yapıyor?

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Siz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyamazsınız, siz dolar baronlarının yanındasınız, siz tefecilerin yanındasınız.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bu kardeşiniz fakirin fukaranın, garibanın…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Hadi oradan be!

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – …apartman görevlisinin, işsizin, memurun…

SALİH CORA (Trabzon) – Hadi oradan be!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – …emeklinin, herkesin dostudur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

(CHP sıralarından ayakta alkışlar, İYİ Parti sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Aday mısın?

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bu bütçenin size vereceği bir şey yok. Bu bütçe kabul edilsin göreceksiniz, ne olacağını göreceksiniz.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Demirtaş izin vermeden aday olamazsın!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.

Arkadaşlar konuşmaya devam edebilirler. (CHP sıralarından ayakta alkışlar, İYİ Parti sıralarından alkışlar)