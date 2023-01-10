AK Partili Şen: ''Gençlerin gelecek kaygısı var''

Türkiye'de gençlerin yıllardır büyüyen gelecek kaygıları ile ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Gençlerin iş ve aş başta olmak üzere gelecek kaygısı var" dedşç

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti'nin 2023 seçimleri için çalışan ‘Seçim Kampanya Merkezi’nin masasını ziyaret etti.

AK Partili Mustafa Şen, gençlerin kaygılarına dikkat çekerek “Biz gençlerden bizi takip eden iki partinin toplamından daha fazla oy alıyoruz. Ancak asla gençler cepte demiyoruz. Gençlerin gelecek kaygısı var. İş ve aş başta olmak üzere. Bizim amacımız bu kaygıyı gidermek. Gençken biz de farklıydık" diye konuştu.

Gençlere üstenci bir dille yaklaşmadıklarını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, gençlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buluşmalarının süreceğini söyledi. Ekonomideki sorunların ve çözümlerin de kampanyanın önemli bir bölümünü oluşturacağına dikkat çeken Dağ; asgari ücretten EYT’ye, atılan adımlara dikkati çekerek “Biz çözdük, yine biz çözeceğiz” dedi.

Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...