AK Parti'nin adayları ne zaman açıklanacak ? Erdoğan tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Adana, İzmir büyükşehirlerinin gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanları ile toplantımızı yaptık. Onların temayüllerini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de temayüllerini alacağız. Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu. Görüşmenin ana başlıklarından biri F-16'lardı. Biden F-16 ile ilgili gelişmeler kousunda kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gazze konusunu da Biden ile etraflıca ele aldık. İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı daha da artacaktır.

Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

Sayın Biden ile Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada 'Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir, sizin müdahil olmanız gerekir' dedik.

Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

İsrail'den iyi niyet beklemekten öte, dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmek lazım. (BM Genel Kurulu'nda hatırlayın; önce 121 İsrail'in kaşısında yer aldı, bu 121 bizimle beraber hareket etti. 40 ülke çekimser kalmış, 10 ülke İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti. İsrail artık bir yalnızlığa gidiyor. İsrail'in yalnızlığı daha da artacak.