AK Parti'nin Ankara adayı için tarih belli oldu

AK Parti'nin Ankara adayının açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, toplantı perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin dün yapacağı aday tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edilmişti.

ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Öte yandan seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada AK Parti'de Yeniden Refah Partisi'yle yapılan ittifak görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamadı.

Yeniden Refah Partisi temsilcilerinden gelen açıklamaların AK Parti’de rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.