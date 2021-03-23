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AK Parti'nin kongresi öncesinde olay olacka koronavirüs aşısı iddiası

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, nerelere verildiği ve kimlere yapıldığı belli olmayan 1,5 milyon doz Pfizer aşısının yarın yapılacak AK Parti kurultayında katılımcılara uygulanmış olabileceğini öne sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Emir, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye gönderdiğini söylediği 1,5 milyon doz Pfizer aşısı hakkında Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

 Yarınki AK Parti kurultayında ilk kez ‘test yaptırma zorunluluğu’ getirilmediğini söyleyen ve bu 1,5 milyon doz Pfizer aşısına dikkat çeken Emir, “AK Parti, Tayyip Erdoğan’ın katıldığı her toplantıda her türlü önlemi alan, herkese zorunlu covid testi yaptıran bir parti. Ama bu sefer yaptırmıyor. Acaba katılımcılar zaten aşı oldular mı, el altından aşılar yapılıyor mu?” diye sordu.

 "BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMALI"

Emir, ANKA Haber Ajansı'na konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“AK Parti’nin lebalep kongreler yapmasına alıştık ve kongreler öncesinde mutlaka herkese covid testi yapılıyordu. Ama ilk defa, yarın yapılacak AK Parti kurultayında katılımcılardan covid testi istenmediğini öğrendik. Bu rahatlığın sebebi ne olabilir? Kongre katılımcılarının ve AK Parti yöneticilerinin bu rahatlığının nedenini düşündüğümüzde acaba hiç haber alamadığımız, defalarca sorduğumuz ama bir türlü öğrenemediğimiz 1,5 milyon doz Pfizer aşısı ‘bu mutlu azınlığa uygulanmaya başladı mı’ diye sormadan edemiyoruz. Çünkü AK Parti, Tayyip Erdoğan’ın katıldığı her toplantıda her türlü önlemi alan, herkese zorunlu covid testi yaptıran bir parti. Ama bu sefer yaptırmıyor. Acaba katılımcılar zaten aşı oldular mı, el altından aşılar yapılıyor mu, bu soruların cevabını ivedilikle bekliyoruz ve özellikle Sağlık Bakanı’nın, Avrupa Birliği’nin ‘Ben ihraç ettim’ dediği 1,5 milyon doz Pfizer aşısının gelip gelmediğini, kullanılıp kullanılmadığını mutlaka açıklaması gerekiyor.”

ANKA

Etiketler bontech aşı koronavirüs aşısı murat emir chp ak parti
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