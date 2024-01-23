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AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor

AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor
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30 Ocak'ta seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanan AK Parti'nin büyükşehirlerde memurlara refah payı adı altında tazminat ödemeyi planladığı iddia edildi.

Yerel seçime sayılı günler kala AK Parti 30 Ocak'ta, Ankara'da seçim beyannamesini açıklayacak.

8 başlıktan oluşan beyannamede, memurlara refah payı adı altında büyükşehir tazminatının ödeneceğini öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, hazırlanan beyannamede 4 proje öne çıkıyor. 

Bunlar 'depreme dayanıklı şehirler', 'büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat', 'mahalle kreşleri' ve 'sokak köpekleri' olarak belirtiliyor.

AK Parti'nin, pahalılıkla öne çıkan büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti üzerine değerlendirmeler yaptığını da aktardı.

TAYİN İSTEKLERİNDE ARTIŞLAR YAŞANDI

AK Parti'nin, bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yaptığı kaydediliyor.

Bunun nedeni olarak da memurların büyükşehirlerde görev almayı fazla tercih etmediği ve tayin isteklerinde artışlar yaşandığı gerekçesi öne çıkıyor.

Büyükşehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir 'büyükşehir tazminatı' verilmesi tartışılıyor.

14 Mayıs 2023 seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin 31 Mart yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı işlemesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi

Etiketler ak parti yerel seçim seçim beyannamesi memur seçim müjedsi
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