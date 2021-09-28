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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Cübbeli Ahmet'ten AK Parti'ye olay teklif

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Cübbeli Ahmet'ten AK Parti'ye olay teklif

AK Parti ile olan ikili ilişkileriyle bilinen Cübbeli Ahmet, AK Parti iktidarına parlamenter sistem önerisi yaparak "AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün programına konuk olduğu gün reklam arasında kendisine iktidarın parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Hakan’ın aktardığına göre Cübbeli Ahmet, "AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan yazısının devamında Cübbeli Ahmet’in bu görüşünü şöyle değerlendirdi:

Bütün muhalefet, “Parlamenter sistem” diye tutturmuşken AK Parti, aniden “Parlamenter sisteme dönüyoruz” derse ne olur? Mesela şöyle şeyler olur:

- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden çıkar.

- Kemal Kılıçdaroğlu, “Partimin oylarını artırmam gerekiyor. İşte şimdi yandık” diyerek inceden umutsuzluğa kapılır.- Meral Akşener, “Ben başbakan yardımcısı olacağım” demeye başlar.- Muharrem İnce CHP’yi geçme hayaline kapılır- İttifaklar yerini koalisyonlara bırakır.- HDP, anahtar konumu kaybeder.
Velhasıl çarşı kesinlikle karışır. Acayip bir mavra çıkar hepimize.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...

Etiketler başkanlık sistemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cübbeli ahmet ak parti recep tayyip erdoğan
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