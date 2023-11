Akşener ''İzmir adayımız'' demişti... İYİ Parti'de bir istifa iddiası daha

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de bir istifanın daha an meselesi olduğu iddia edildi. Gazeteci Fatih Portakal "her an istifa edip başka bir partiye katılabilir" diyerek o ismi açıkladı.

Seçimlerin ardından peş peşe yaşanan istifalarla çalkalanan İYİ Parti'de parti içinde "mutsuz ve rahatsız olan'" isimler olduğu iddiaları yüksek sesle dillendirilmeye devam ederken Sözcü TV ana haber spikeri gazeteci Fatih Portakal çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Portakal, yaptığı açıklamada İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin partisinden istifa edebileceğini belirtti. Portakal'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle; "Bir kulis bilgisi paylaşayım. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale bile partisinden istifa edebilir. Aday olarak bir ay önce açıklamışlardı. Yazın bir kenara. Başka partiye bile geçebilir" Özlale'den söz konusu iddialarla ilgili ise bir açıklama gelmedi. AKŞENER İYİ PARTİ'NİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK İLAN ETMİŞTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Eylül ayında İzmir ziyaretinde yaptığı açıklamada, Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu. ÜMİT ÖZLALE KİMDİR? İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 tarihimde Almanya'nın Holzheim şehrinde dünyaya geldi. Ümit Özlale, 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, daha sonra 1998 yılında ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını ve son olarak doktorasını 2001 yılında tamamladı. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır. Ümit Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü. 2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmeye başladı. Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü’nün sahibidir.