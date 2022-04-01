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''Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik'' diyen Ethem Sancak, AK Parti'den ihraç ediliyor

''Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik'' diyen Ethem Sancak, AK Parti'den ihraç ediliyor

Ünlü iş insanı ve AK Parti üyesi Ethem Sancak, ''Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik'' açıklamasının ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle iş adamı Ethem Sancak'ı İl Disiplin Kurulu'na sevk etti.

"ABD'NİN DESTEĞİ İLE İKTİDARA GELDİK"
AK Parti üyesi Sancak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta sarf ettiği "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" sözleriyle gündeme gelmişti. Bu sözler sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.

BAYRAKTAR ÇIKIŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Sancak yakın dönemde başka bir tartışmalı açıklama daha yapmış ve Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj vererek Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN'I GÖRDÜKÇE AŞIK OLDUM"
Ethem Sancak, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak ''Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki,  böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor" demişti.

Erdoğan aşığı Ethem Sancak: ''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik''Erdoğan aşığı Ethem Sancak: ''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik''Güncel

 

Etiketler ethem sancak ak parti
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