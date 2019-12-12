Ankara'da sürpriz gelişme: Yeni partiden AK Parti'ye ittifak teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yaptığı çıkışla gerilen AK Parti ile Davutoğlu-Babacan hattı arasında yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

AK Parti’den “ağabey” olarak adlandırılan bir heyetin Ahmet Davutoğlu’na ve Ali Babacan hareketinin adeta gölge lideri konumunda olan 11. Abdullah Gül’e ikna ziyaretleri yaptığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dâhilinde gerçekleştiği belirtilen ziyaretlerin yanında, iktidar partisinin kurulacak yeni partilerden birinin Cumhur İttifakı’nda yer almasının formülü üzerinde çalıştığı da öğrenilmişti.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, AK Partili bir yetkili ise, yeni parti kurmaya hazırlanan oluşumlardan birinin iktidar partisine ittifak teklifinde bulunmaya hazırlandığına dair bir duyum aldıklarını belirtti. AK Partili yetkili, teklifin Davutoğlu cephesinden mi yoksa Babacan cephesinden mi geleceğine dair bilgi vermesinin şu an için doğru olmayacağını belirtirken, teklifin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

AK Partili ismin aktardığına göre, kurulacak yeni partilerden bir tanesi Cumhur İttifakı’nda yer almak için seçimlere milletvekilliği bazında ittifak olarak, Cumhurbaşkanlığı bazında ise ayrı ayrı adaylarla girme şartını sunacak. Bu şartın AK Parti tarafından kabul edilir bir yanının olmadığını belirten AK Partili kaynak, “Eğer böyle bir teklifle gelirlerse, bunu kesin olarak reddederiz. Cumhur İttifakı’nın temel varlık sebeplerinden biri, Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ı iktidarda tutmaktır. Bize sunulacağına dair duyum aldığımız ittifak teklifi ise, bu yönüyle bir tuzak içeriyor” şeklinde konuştu.