AREA Araştırma son Ankara anketinin sonuçlarını açıkladı

Yerel seçimlerin en kritik illerinin başında gelen Ankara'da yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı. AREA Araştırma'nın Ankara'nın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiği Ankara anketinde kazanan belli oldu.

Yerel seçimler yaklaşırken anketlerde gelmeye başlıyor. İşte Ankara’da yayınlanan son anketin sonuçları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki puan farkı ise dikkat çekti.

AREA Araştırma Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 22-23 Ocak tarihlerinde tüm ilçelerde 2006 kişiyle yaptığı anketin sonucuna göre oy oranları şöyle oldu:

%57 Mansur Yavaş

%40,1 Turgut Altınok

%2,9 Diğer



