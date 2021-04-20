MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP ve İP'den destek istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Meclis’e gelen fezlekeleri değerlendirdi. Bahçeli, “TBMM’de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadele teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.” diye belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tek Meclis, Ankara'nın Ulus semtinde anıt gibi yükselen Büyük Millet Meclisi'dir. İşgale, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesi ile mücadele edilmiştir. TBMM'nin açılması aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş gelişmeler karşısında neler başarılabileceğinin emsalsiz örneğini teşkil etmiştir. TBMM'nin açılması ile başlayan süreci ayrıntıları ile bilmenin, benzer tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağını düşünüyorum. Yeni maceralarla şanslarını yeniden denemeye çalışmaları beyhude bir çabadır.

- TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması, terörle mücadelede teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir. TBMM, Türk milletin temsil ve irade kurumudur. Milli birlik ve kardeşliğin ana karargahı burasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclisimizde yeri olamaz. Demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Eşkıyanın değil milletin hükmü geçerlidir.

- Türkiyemizin yepyeni, sivil nitelikli, toplumun her kesimini içine alacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek, gereğini müştereken yapmak lazımdır. Teferruattan arındırılmış, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını anlamış, bizi yansıtan, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz bir milli görevdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi göreve ön şartsız hazırdır.

- CHP'ye sesleniyorum. Gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum, gelin bu onurun içinde siz de yer alın. Darbe anayasasından bu aziz milleti kurtaralım.