Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız''

Bugün sürpriz bir basın toplantısı kararı alan MHP lideri Bahçeli, Genel Merkez binasında yaptığı açıklamada hem CHP'yi hem de CHP lideri Özel'i çok sert ifadelerle eleştirdi, ekonominin iyi yolda olduğunu belirtti ayrıca MHP'nin takibe aldığı aralarında gazeteci ve yazarların da bulunduğu 154 kişilik listeyi göstererek "hangi gün, hangi saatte, kimlerle konuştuklarını biliyoruz, bir gün hesaplaşacağız" dedi.

En son 24 Haziran’da partisinin haftalık grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o günden sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Dün MHP'den yapılan basın toplantısına dair duyurunun ardından Bahçeli'nin "erken seçim" işaret edebileceği iddialarına karşın CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, HalkTV’de yaptığı değerlendirme "Bahçeli ne zaman açıklama yapacak olsa herkesin aklına ilk gelen konu 'erken seçim' oluyor. İnşallah yanılırım ama ben beklemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, saat 11.00 itibarıyla basın mensuplarının karşısına geçti.

Konuşmasında ABD'deki başkanlık seçimlerine değinen Bahçeli, Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacağını söyledi.

CHP'yi de sert sözlerle hedef alan Bahçeli, "DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır"

Konuşmasının ardından soru cevap bölümünde, MHP'nin gazeteci, siyasetçi, hukukçu ve akademisyenlerden oluşan 154 kişi hakkında şikayet dilekçesi verdiğini anımsatan Bahçeli, "154 kişinin ismi var onları yakın takipteyiz. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyi ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" dedi.

Özgür Özel'in, "Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz" şeklindeki ifadelerini 'bölücü bir ağız' olarak niteleyen Bahçeli, "Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir" dedi.

Bahçeli ayrıca TBMM’de görüşülen sokak hayvanları yasa tasarısı için de "Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında olur. MHP gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yeni yüzyıl emsalsiz fırsatlarla dolu

Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir.

Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

"DEM'lenen CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde"

Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı’nın ‘Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’ açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.

Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Ekonomi yükseliş kulvarındadır.

Ekonomi iyi yolda

Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

Siyasette yumuşamaya ''dayatma'' dedi

Yumuşama dayatması altında Türkiye’nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

"Kıbrıs'ta barıştan ödü kopanlar var"

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var.

Despina Vandi'ye sert tepki

Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.