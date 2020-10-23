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  4. 23 Ekim 2020 15:27

Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile güvenlik konuları ve savunma sanayiinde görüşmek için bir araya geldi.

Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Millî Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

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