Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

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Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Millî Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.
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