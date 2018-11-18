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  4. 18 Kasım 2018 13:11

Bakan Akar: Kaşıkçı'nın cesedini valizle götürmüş olabilirler

Kanada'da konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedinin valizle götürülmüş olabileceğini söyledi.

Bakan Akar: Kaşıkçı'nın cesedini valizle götürmüş olabilirler
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada’nın Halifax kentindeki Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesediyle ilgili açıklamada bulundu.

Kendisine sorulan soruya yanıt veren Akar, “Bu konularda ihtimalleri konuşabilirsiniz. Bir ihtimal cinayeti gerçekleştirdikten 3-4 saat sonra Türkiye’yi terk ettiler. Diplomatik dokunulmazlıktan dolayı Kaşıkçı’nın parçalanmış cesedini valizle sorun yaşamadan götürmüş olabilirler” dedi.

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