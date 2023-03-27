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Bakan Akar milletvekili adayı olacak mı ? İlk kez açıkladı

Bakan Akar milletvekili adayı olacak mı ? İlk kez açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı yapmayı planladığı iddia edilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili soruya ilk kez yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir" demişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Danimarka'da yaplan bayrağımıza ve kutsal kitabımıza saldırı büyük barbarlık, insanlık ve nefret suçudur. Asla kabul edemeyiz.

Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli ülkesine döndü, hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz.

Siyasi mülahazalarla, şahsi ihtirasla, gerçek dışı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği polemik haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlıştır.

"YERİ GELİNCE KONUŞULUR"

(Milletvekili adaylığı) Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur.

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