Bakan Fidan: Bu kriz önceki krizlerden farklı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili olarak, ''Şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu kriz bir önceki krizlerden farklı. Çünkü İsrail çok büyük bir intikam peşinde'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan gerginlikle ilgili Bakan Fidan, insanlık dramı yaşandığını ve yaşanan krizin öncekilerden farklı olduğunu söyledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSRAİL-FİLİSTİN GERGİNLİĞİ



Filistin meselesi bizim için önemli. Çeşitli aşamalardan geçmiş bir konu. 7 Ekim'de başlayan son dram da bizi fazlasıyla endişelendirmekte. Bugünkü kriz aslında birçok ilgili çevrenin geleceğini gördüğü, fakat üstünü örttüğü bir kriz. 7 Ekim'de başlayan Hamas saldırıları aslında İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların yanlış olduğunun bir delili oldu.

"BU KRİZ ÖNCEKİLERDEN FARKLI"

Şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu dram karşısında biz ne yapıyoruz? Buna bakmak gerekiyor. Bu kriz bir önceki krizlerden farklı. Çünkü İsrail çok büyük bir intikam peşinde. Büyük bir misilleme peşindeler. Sivil nüfusa dikkat edilmemesi, bombalanması, toplu cezalandırma yolunun tercih edilmesi insanlık için endişe kaynağı olması gerekiyor. Gazze'de elektrik yok, su yok. Şu anda sivil nüfusun büyük bir bölümü bombalanmış durumda. 1 milyondan fazla insan güneye gitmek zorunda kaldı.

"TARAFLAR CİDDİ BİR ÇATIŞMA HALİNDE"

Krizin bütün taraflarıyla temas içerisindeyiz. Birkaç kulvarda götürüyoruz. Gazze'de yaşanan dramlardan dolayı ateşkes, insani yardım gibi unsurlar nasıl hayata geçirilir bunlara ilişkin çalışmalar var. Bölgeye barışı getirecek yapı ne olmalı? Bu noktada atılan adımlar var. Taraflar çok ciddi bir çatışma halinde. İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşması için ortaya koyduğu çabaya ABD'lilerin de ortak olduğunu görüyoruz.

"İNSANİ YARDIM ÖNCELİĞİMİZ"

Türkiye’nin iki kulvarda da gerçek ve sahici rol oynamasını isteyen taraflar var. Samimi bir şekilde bize gelip kendi rehinelerinin kurtarılmasını isteyen taraflar, ülkeler var. Bu şu anda üzerinde çalıştığımız konulardan biri.

Diğer taraftan insanı yardımlara ilişkin yürüyen çalışmalar var. Geçtiğimiz hafta Kahire’deydim. Orada yaptığımız görüşmelerde, biliyorsunuz Gazze’ye Refah Kapısı üzerinden yardım yapılıyor. Orada El Ariş limanına getirilen çok sayıda insani yardım var. Türkiye’den şu ana kadar 80 ton yardım gitti. Başka ülkelerden de geliyor, diğer ülkelerle de koordinasyonumuz devam ediyor. Mısır bu konuda çok ciddi kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.