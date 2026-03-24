  Bakan Gürlek, Özgür Özel'den tazminat kazandı! Parayı bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Lideri Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında açtığı 'iftira ve hakaret' davasında karar çıktı. Mahkeme, Özel ve Emir'in toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bakan Gürlek, kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı 'iftira ve hakaret'  davası Bakan Gürlek lehine sonuçlandı. Mahkeme, davalıların tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Özgür Özel ve Murat Emir’in Bakan Gürlek’e toplam 150 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı. Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarı olan 150 bin lirayı AFAD'a bağışladı.

 

 

DHA

Etiketler akın gürlek özgür özel murat emir
