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  4. 19 Ekim 2020 14:42

Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de geçen hafta düzenlenen operasyona ilişkin ''Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik'' dedi.

Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve etkisiz hale getirdik
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

İHA

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