Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve etkisiz hale getirdik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar. Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.
İHA
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