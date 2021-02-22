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  4. 22 Şubat 2021 15:50

Bakan Soylu: Özlem Zengin'e yapılan insanlık dışıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılanın insanlık dışı olduğunu, gereğinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Soylu: Özlem Zengin'e yapılan insanlık dışıdır
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastları, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin" dedi.

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DHA

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