Bakan Soylu'nun FETÖ ile suçladığı CHP'li isimden ilk açıklama

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin İzmir Milletvekili Murat Bakan'ı "FETÖ'nün aparatı" olmakla suçlamıştı. CHP'li Bakan'dan, Bakan Soylu'ya yanıt geldi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet içerisinde 'FETÖ’nün ikinci paralel yapısı'nın oluşturulmaya çalışıldığını iddia ederek "Murat Bakan bunların başında. Bedeli çok ağır olacak. Bütün hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullanarak kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Bakan Soylu’ya yanıt veren Murat Bakan ise, “Seni ciddiye almak için çok geç Süleyman Soylu. Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum. Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis’te hesaplaşacağız. Mobbinge uğrayıp intihar eden polislerin de ikinci şarkın da liyakatsiz atamaların da velhasıl kelam Bakanlığın süresince ezdiğin polisin hesabını vereceksin. Sana söyleyecek çok şey var, hepsini yüzüne söyledim 'Ya Rabbi şükür' dedin. Daha fazlasını duymaya devam edeceksin. Senin kaderin de hak ettiğin de bu. Polis kardeşlerim; sizler beni biliyor, tanıyorsunuz. Bugüne kadar ne savunduk, ne söylediysek arkasındayız. Size söz!” dedi.