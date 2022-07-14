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Bakan Varank'ı kızdıran ''don lastiği'' paylaşımı

Bakan Varank'ı kızdıran ''don lastiği'' paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Partili ismin ''Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!'' sözlerine ateş püskürdü.

Twitter hesabında kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş adlı kullanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2021 yılında "BİZ AÇTIK!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi.

Bakan Varank'ın, yatırımları anlattıkları videoyu paylaşan Seçilmiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!"

"Cahil, terbiyeden de nasibini almamış"
Bakan Varank, Seçilmiş'in tepkisini karşılıksız bırakmadı. Varank da Seçilmiş'in gönderisini kendi hesabından paylaşarak şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsadenizle cevap vereceğim...

Jiber: Diyarbakır firması.

Blackspade: İzmir firması."

Etiketler mustafa varank don lastiği
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